Des parlementaires discuteront de la crise des médias

Ottawa – Colmatons la brèche – La déductibilité de la publicité sur internet fera l’objet d’une discussion entre parlementaires lors d’un petit déjeuner-causerie qui se tiendra sur la Colline parlementaire demain matin.

Le rapport des AMIS de la radiodiffusion propose une manière de s’attaquer à la crise des médias, tout en permettant au gouvernement de réaliser des économies.

Parmi les panélistes : Daniel Bernhard, porte-parole des AMIS de la radiodiffusion, Colette Brin, professeure titulaire et directrice du Centre d’étude sur les médias, Département d’information et de communication, Université Laval, et John Hinds, PDG de Médias d’Info Canada. La discussion sera animée par Heather Bakken,de iPolitics.ca.

Quand:

mardi, 24 avril

de 7h45 à 9h

Où:

Édifice du Centre, local 256-S

