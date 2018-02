LES AMIS ANNONCENT LA TRANSITION À UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET PORTE-PAROLE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

(Toronto) – Daniel Bernhard est nommé à la position de directeur général et porte-parole de l’organisme de surveillance les AMIS de la radiodiffusion canadienne.

Daniel travaillera de pair avec le porte-parole fondateur des AMIS, Ian Morrison, qui demeurera au conseil d’administration.

« Nous avons vraiment le meilleur des deux mondes avec cette nomination. Les AMIS retiennent la sagesse et les connaissances d’Ian tout en ajoutant l’intelligence, l’énergie et les idées de Daniel. Notre équipe est plus forte que jamais » selon la présidente du conseil des AMIS, Noreen Golfman.

Daniel Bernhard a consacré sa carrière à l’avancement de l’intérêt du public. Il a fondé Mushroom Cloud Consulting, une firme torontoise de pointe qui fournit aux clients du secteur public, caritatif et aux entreprises sociales les services stratégiques, opérationnels et logiciels dont ils ont besoin. Il est de la première génération née au Canada de sa famille. Ses parents ont quitté le Chili au cours des années 1970, alors que le pays était gouverné par une dictature militaire et que la situation économique et sociale était turbulente.

« Me faire confier la direction des AMIS de la radiodiffusion canadienne est le plus grand honneur de ma vie. C’est aussi un défi redoutable. Au cours de 32 ans de service dévoué, Ian Morrison a bâti un mouvement national de 364 000 supporteurs qui croient, comme moi, qu’il vaut la peine de lutter pour sauvegarder la souveraineté culturelle et journalistique du Canada, » déclare Daniel Bernhard.

Daniel est diplômé de l’Université Cambridge et de la London School of Economics. Sa langue maternelle est l’anglais, et il parle couramment le français et l’espagnol.

« Je suis ravi que Daniel ait accepté notre proposition, dit le porte-parole actuel, Ian Morrison. Il est plein de talent et j’anticipe avec plaisir de travailler avec lui. »

Les AMIS de la radiodiffusion canadienne constitue un groupe de surveillance indépendant pour la programmation canadienne et n’est affilié avec aucun radiodiffuseur ni parti politique.

-30-

Renseignements :

Jim Thompson

613-567-9592

jim@les-amis.ca

http://www.les-amis.ca/nomination