COMMUNIQUÉ DE PRESSE « CONTINUITÉ – ÉQUITÉ – SOUTIEN »

Une coalition sans précédent lance un manifeste pour la pérennité de l’expression culturelle à l’ère numérique

Manifestepourlaculture.info

Montréal – Une coalition sans précédent lance un appel urgent aux gouvernements afin qu’ils interviennent sans tarder pour solidifier les assises de notre écosystème culturel et médiatique. Constatant l’iniquité croissante dans l’industrie des communications, les signataires du manifeste intitulé

« CONTINUITÉ – ÉQUITÉ – SOUTIEN » jettent les assises qui doivent guider le développement de nouvelles politiques.

« D’une part, des multinationales (Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Spotify, etc.) offrent des services permettant d’accéder à une multitude de contenus, mais sans être soumises aux mêmes règles que les entreprises québécoises et canadiennes en matière de fiscalité, de taxation et de réglementation. D’autre part, des fournisseurs d’accès Internet (FAI) et des fabricants d’appareils électroniques donnent accès à la musique, aux productions audiovisuelles et aux livres numériques, sans contribuer à financer la création dont ils tirent profit », d’expliquer le manifeste.

Le moment de lancer ce manifeste n’est pas anodin. Le gouvernement fédéral prépare une réforme de ses lois et politiques en matière de culture et de communications – ainsi qu’un réexamen de la Loi sur le droit d’auteur – et le gouvernement du Québec est en consultation sur un projet de renouvellement de sa politique culturelle et revoit sa stratégie numérique.

« Après des années de laisser-faire des gouvernements, nous croyons qu’il est temps d’agir pour permettre aux entreprises culturelles et médiatiques de retrouver la stabilité essentielle à leur succès », ajoute le manifeste.

Le manifeste insiste pour que tous les moyens soient mis de l’avant, y compris un financement adéquat, pour assurer la vitalité de l’industrie et ainsi préserver les centaines de milliers d’emplois générés par les entreprises culturelles et médiatiques au pays.

Manifestepourlaculture.info

Près d’une quarantaine d’organisations représentant des centaines de milliers de personnes ont déjà signé le manifeste. Elles invitent la population à suivre leur exemple afin d’envoyer un message clair aux deux paliers de gouvernement. Le site Manifestepourlaculture.info héberge le manifeste et recueille les noms de tout individu ou organisation voulant ajouter sa voix à ce cri collectif.

LES SIGNATAIRES :

Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA)

Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS)

ARTISTI

Association des professionnels de l’édition musicale (APEM)

Association des propriétaires de cinémas du Québec (APCQ)

Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ)

Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)

Association québécoise de la production médiatique (AQPM)

Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ)

Association québécoise des cinémas d’art et d’essai (AQCAE)

Canadian Media Producers Association (CMPA)

Conseil québécois des arts médiatiques (CQAM)

Destiny Tchéhouali, directeur de l’Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique (ORISON) - UQAM

DOC Canada, incluant sa division du Québec

Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Front des réalisateurs indépendants du Canada (FRIC)

Forum for Research and Policy in Communications (FRPC)

Guilde canadienne des réalisateurs (GCR)

Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ)

Les Amis de la radiodiffusion canadienne

L’Observatoire du documentaire

Michèle Rioux, directrice du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM)

On Screen Manitoba

Performers’ Rights Society (PRS)

Québec Cinéma

Quebec English-language Production Council (QEPC)

Regroupement des artisans de la musique (RAM)

SOCAN

Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (SOPROQ)

Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC)

Société du droit de reproduction des auteurs compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC)

Société Internet du Québec

Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ)

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et son Conseil provincial du secteur des communications (CPSC)

Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB)

Table de concertation de l’industrie du cinéma et de la télévision de la Capitale-Nationale

Unifor-Québec

Union des artistes (UDA)

-30-

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815

© Manifestepourlaculture.info