Le dénigrement de Radio-Canada n’est pas une politique gagnante pour les Conservateurs

Pensant spécifiquement à Radio-Canada, laquelle des deux affirmations suivantes se rapproche le plus à votre opinion personnelle? Le pouvoir du premier ministre de nommer le président de Radio-Canada et le Conseil d'administration donne au gouvernement trop d'influence sur la nature et le contenu des émissions diffusées à Radio-Canada ou Radio-Canada est indépendant et ça n’a pas d’importance qui nomme le conseil d'administration et le président.