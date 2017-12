Favouritism Towards Foreign Web Giants Français

Source: Newswire

More than a hundred personalities and members of the cultural, trade union and business communities have joined their voices in support of the following declaration:

"We cannot allow foreign giants to avoid the taxes that all local businesses must charge. This injustice must be corrected. It penalizes our businesses, our artists and our workers. We have a shared duty to protect Québec and Canadian culture."

This declaration is co-signed by:

Aetios Productions, Fabienne Larouche et Michel Trudeau

Alex Nevsky

Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC)

Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS)

Amalga Créations Médias, André Dupuy

AMIS de la radiodiffusion canadienne

Analekta, François Mario Labbé

Arrimage, Corporation culturelle des Iles de la Madeleine

Association des agences de communications créatives (A2C), Dominique Villeneuve

Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française (ADELF)

Association des libraires du Québec (ALQ)

Association des professionnels de l'édition musicale (APEM)

Association des propriétaires de cinémas du Québec (APCQ)

Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ)

Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)

Association québécoise de la production médiatique (AQPM)

Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), Claude Larivée

Audiogram

Bell, Martine Turcotte

Bell Média, Gerry Frappier

Charles Lafortune

Cinémaginaire, Denise Robert

Claude Fournier

Cogeco, Louis Audet

Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent

Conseil des métiers d'arts du Québec (CMAQ)

Conseil du patronat du Québec (CPQ), Yves-Thomas Dorval

Conseil provincial du secteur des communications (CPSC), Alain Caron

Conseil québécois des arts médiatiques (CQAM)

Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), Léopold Turgeon

Conseil québécois du patrimoine vivant (CQPV)

Copibec

Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau

Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean

Danielle Trottier

Denys Arcand

Encore Télévision, François Rozon

Éric Bruneau

L'Équipe Spectra, Francos de Montréal et Festival International de Jazz de Montréal, Jacques-André Dupont

Espace GO, Ginette Noiseux

evenko, Jacques Aubé

Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Stéphane Forget

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Daniel Boyer

Fédération nationale des communications (FNC-CSN), Pascale St-Onge

Festival de musique émergente, Sandy Boutin

Festival du nouveau cinéma, Nicolas Girard-Deltruc

Festival en chanson de Petite-Vallée, Alan Côté

Festival international de poésie de Trois-Rivières, Gaston Bellemare

Festival TransAmériques, Charles Milliard

Forum for Research and Policy in Communications (FRPC)

Front des réalisateurs indépendants du Canada (FRIC)

Groupe Capitales Médias, Claude Gagnon

Groupe TVA, France Lauzière

Groupe V Média, Maxime Rémillard

Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, Luc Fortin

Guy Nadon

Guylaine Tremblay

Jacques Nantel, professeur émérite et fondateur de la Chaire de commerce électronique RBC groupe financier, HEC Montréal

Jean Beaudin

Jean-Claude Lord

Jean-Philippe Dion

Karine Vanasse

KOTV, Louis Morissette

Le Devoir, Brian Myles

Librairies indépendantes du Québec (LIQ)

Luc Dionne

Luc Godbout, professeur titulaire et chercheur à la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, Université de Sherbrooke

Mario Jean

Martin Matte

Marwah Rizqy, professeur adjointe, Université de Sherbrooke

Michelle Allen

Mitsou Gélinas

L'Observatoire du documentaire

Patrice Godin

Patrick Huard

Paul Dupont-Hébert

Peter Simons

Pixcom, Nicola Merola

Productions Déferlantes, Benoit Clermont

Québec Cinéma

Québecor, Pierre Karl Péladeau

Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV)

Regroupement des artistes interdisciplinaires du Québec (RAIQ)

Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU)

Réseau COOPSCO

Rose Films, Marie-Josée Raymond

Sphère Média Plus, Jocelyn Deschênes

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)

Société civile des auteurs multimédia (SCAM)

Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), Monique Simard

Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (SOPROQ)

Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC)

Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)

Société du droit de reproduction des auteurs compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC)

Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ)

Sophie Lorain

Stéphane Laporte

Stingray, Eric Boyko

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Denis Bolduc

Syndicat des communications de Radio-Canada (SCRC)

Télé-Québec, Marie Collin

Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine Pintal

Théâtre du Rideau Vert, Denise Filiatrault, Céline Marcotte

TV5, Marie-Philippe Bouchard

Unifor

Union des artistes (UDA), Sophie Prégent

Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ)

Vidéotron, Manon Brouillette

XPND Capital, Alexandre Taillefer

Yan England

We invite everyone to share this declaration by using the attached file above or by using the hashtag #100voix.

