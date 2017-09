Fiche de rendement : Le Cadre stratégique du Canada créatif

Les géants des médias étrangers tels que Google et Netflix continuent de jouir d’avantages importants et injustes par rapport à leurs concurrents canadiens. Afin de rétablir la concurrence équitable, la ministre Joly doit :

La crise des médias locaux

Les médias locaux sont en crise au Canada, et l’effet de cette situation sur le journalisme de qualité est évident. Un emploi journalistique sur trois est disparu depuis 2010 et les experts prévoient que les stations de télévisions dans les marchés de petite et de moyenne taille commenceront bientôt à fermer. Il est urgent d’agir. La ministre Joly se doit d’éliminer les échappatoires fiscaux qui favorisent les géants étrangers d’Internet par rapport aux médias canadiens afin d’inciter les annonceurs à utiliser les médias canadiens, et ainsi éviter cette crise tout en créant une concurrence équitable.